Großstreiktag hat begonnen

Ob mit Bus oder Bahn oder Flugzeug – ganz egal. Am heutigen Montag geht bzw. fährt in Hessen gar nichts. Wie die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaften (EVG) sowie Verdi am Donnerstag abkündigten, wird der Fern-, Regional-, S-Bahn- und Flugverkehr am heutigen Montag für insgesamt 24 Stunden komplett lahmgelegt. Im ganzen Bundesland werde im Zuge des bundesweiten Großstreiktags kein einziger Zug fahren, teilte die EVG mit. Da zudem zahlreiche Beschäftige des öffentlichen Dienstes am Frankfurter Flughafen ihren Dienst temporär quittieren, ist dem ÖPNV-Chaos auch via Luftweg nicht zu entkommen. Worum geht's? Verdi fordert 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Gehalt.