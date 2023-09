Guten Morgen!

Herzlich willkommen zum Frühticker am Montag! Mein Name ist Marcel Sommer und ich starte heute mit Ihnen in die voraussichtlich letzte Spätsommer-Woche (Namenswitze können Sie mir gerne per Mail schicken). Der Weg zur Arbeit fühlte sich für mich heute schon etwas dunkler an als noch vor einigen Tagen. Aber zumindest in Bezug auf Temperaturen und Sonnenstunden bleibt das Wetter heute wohl noch mal sommerlich.

Was die Nachrichtenlage in Hessen heute zu bieten hat, das schauen wir uns in den kommenden vier Stunden zusammen an. Los geht's!