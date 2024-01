Bauern-Protestwoche startet - Verkehrsbehinderungen möglich

Wenn Sie sich gerade Ihr Bauernbrot vom Bäcker zum Frühstücken schmieren, sind wir schon beim Thema, dass uns vermutlich die ganze Woche noch beschäftigen wird. Zum Auftakt bundesweiter (Bauern-)Proteste werden heute hunderte Traktoren durch Hessen fahren. Das bedeutet auch: Verkehrsbehinderungen sind vielerorts wahrscheinlich.

Die größte hessische Protestaktion ist am Montag in Wiesbaden geplant. Dort soll eine gemeinsame Sternfahrt vom Hessischen Bauernverband (HBV) und Land schafft Verbindung (LsV) mit hunderten Traktoren stattfinden. Im Verlauf der Woche sind zahlreiche weitere, regionale Aktionen in Hessen geplant, etwa in Kassel, Frankfurt, Limburg und dem Untertaunus.

Worum es genau geht, was die Landwirtinnen und Landwirte planen - und was auch problematisch an den Protesten sein könnte, haben wir für Sie in diesem Beitrag zusammengefasst: