Freude bei Syrern in Hessen nach Sturz Assads

Die Nachricht vom Umsturz des Regimes in Syrien hat am Wochenende die weltweiten Schlagzeilen bestimmt. Viele Menschen aus Syrien haben das Ende der Assad-Diktatur gefeiert - auch hier in Hessen.

In Darmstadt kamen laut Polizei etwa 350 Menschen zusammen, in Kassel rund 500. Weitere Versammlungen gab es in Marburg, Wetzlar und Fulda. Trotz der Freude bei vielen Syrerinnen und Syrern bleibt die Unsicherheit darüber, wie es mit dem Land weitergehen wird: