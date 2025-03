Zahlreiche Rosenmontags-Umzüge in Hessen

Die Bezeichnungen für die fünfte und närrischste Jahreszeit variieren ja bekanntlich in der ganzen Bundesrepublik. Was allerdings überall gleich ist: Sobald man (absichtlich) Fasching mit Fastnacht oder Karneval verwechselt, ist ganz schnell Schluss mit lustig. So heißt das nicht! Ich versuche deshalb, möglichst auf diese drei Begriffe zu verzichten und kündige stattdessen an, dass heute auch in Hessen zahlreiche Rosenmontagsumzüge starten.

Der größte und traditionsreichste beginnt um 13.33 Uhr mit – natürlich – elf Böllerschüssen in Fulda. Aber auch in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg), Fritzlar (Schwalm-Eder) Seligenstadt (Offenbach) oder Herbstein (Vogelsberg) gibt es Kamelle, Schampus und den Pur Hitmix. Wenn du da bist, wenn du Licht siehst: Dann gibt es an dieser Stelle alle Umzüge auch noch einmal im Überblick.