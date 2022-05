Mann stürzt von Dach und stirbt

Ein 38 Jahre alter Mann ist am Montagabend in Langen (Offenbach) ums Leben gekommen. Der Mann war vom Dach eines sechsstöckigen Hauses gestürzt, wie die Polizei berichtete. Vorher hatte es einen Polizeieinsatz gegeben, der mehrere Stunden dauerte.

Der Mann soll in seiner Wohnung randaliert haben. Die Nachbarn riefen daraufhin die Polizei. Als diese bei ihm in die Wohnung wollten, verhielt er sich aggressiv. Zudem hielt er ein Messer in der Hand. Spezialeinsatzkräfte rückten an und wollten ihn überwältigen, aber er flüchtete auf das Hausdach. Am späten Abend fiel er dann plötzlich aus dem sechsten Stock in den Tod. Er soll schon früher psychische Auffälligkeiten gezeigt haben, erklärten die Beamten.