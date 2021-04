Waschbär und Marderhund breiten sich aus

Huch, schon so spät und noch kein Tier im Ticker. Das müssen wir ändern. Der aus Asien stammende Marderhund (siehe Foto) und der nordamerikanische Waschbär werden sich in Zukunft in Europa vermutlich noch weiter ausbreiten. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums und der Goethe-Universität Frankfurt.

Das Team ermittelte Gebiete in Europa, in denen ein ähnliches Klima wie in den Heimatregionen der Tiere herrscht und die deshalb von ihnen noch besiedelt werden könnten. Ursprünglich wurden Waschbär und Marderhund für die Pelzzucht nach Europa gebracht. Die Tiere haben in unseren Gefilden keine natürlichen Feinde und in Sachen Futter sind sie flexibel - perfekte Voraussetzungen für eine Ausbreitung. Eine Gefahr stellen sie als Wirt von Krankheitserregern da, die auch auf Menschen übertragen werden können. So stehen Marderhunde aktuell im Verdacht, als Reservoirwirte für Coronaviren zu fungieren. Hm, dabei wollte ich zum Foto gerade sagen: "Ohhh, wie niedlich."