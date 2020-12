Jupiter und Saturn bilden "Große Konjunktion"

Wir blicken mal über den hessischen Tellerrand hinaus. Was nämlich hierzulande mangels klarer Sicht vermutlich nicht zu sehen war, aber dafür in vielen Teilen der Erde, ist eine astronomische Besonderheit: Jupiter und Saturn sind sich gestern Abend so nah gekommen wie nur extrem selten. Bei dieser sogenannten "Großen Konjunktion" sieht es so aus, als stünden die beiden Planeten dicht beieinander - in Wirklichkeit sind sie aber 730 Millionen Kilometer voneinander entfernt. Das passiert ungefähr alle 20 Jahre.

Die besten Bedingungen zur Beobachtung des Planeten-"Treffens" herrschten am Äquator. Im westlichen Europa mussten die Himmelsgucker in südwestliche Richtung hochblicken, um das Phänomen zu beobachten, und das am besten um 19.22 Uhr (da zählt jede Sekunde). Das nächste Mal kommen sich Jupiter und Saturn erst wieder im Jahr 2080 so nah wie gestern.