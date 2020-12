Renaturierung von hessischen Bächen angelaufen

Raus aus dem Betonbett: Das Landesprogramm zur Renaturierung von Bächen ist 2020 in zwei hessischen Gemeinden gestartet. "Ich freue mich, dass die ersten Projekte in diesem Jahr erfolgreich angelaufen sind", sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden. Im Sommer seien die ersten beiden Förderbescheide an die Gemeinden Rasdorf (Fulda) und Eschenburg (Lahn-Dill) übergeben worden, hieß es aus dem Ministerium. Gebaut wird demnach seit Oktober.

Bis zu 95 Prozent der Kosten für die Baumaßnahmen werden in dem Programm "100 wilde Bäche für Hessen" vom Land übernommen. Mit dem Projekt sollen – wie der Name bereits sagt - 100 hessische Bäche aus ihrem Betonbett befreit und wieder in den natürlichen Zustand versetzt werden. Durch die Renaturierungen entstehen dem Ministerium zufolge Lebensräume für viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten im Wasser und am Ufer.