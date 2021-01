Los geht's

Guten Morgen, liebe Hessinnen und Hessen. Neues Jahr, neues Glück und jede Menge aufgewärmte Gags am frühen Morgen. Sie wissen, was das heißt: It's time for the Morgenticker. An dieser Stelle erfahren Sie auch im Jahr 2021 alles Wichtige aus unserem Bundesland. Bis 10 Uhr versorge ich Sie an dieser Stelle mit den aktuellen Geschehnissen aus der vergangenen Nacht und vom Dienstagmorgen. Danach müssen Sie wieder alleine durch die hessische Internet-Prärie reiten. Falls Sie etwas auf dem Herzen haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail.