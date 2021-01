Schnee, Regen - und noch mehr Schnee

Da mich schon die ersten Fragen zum Wetter erreicht haben, blicken wir doch schnell mal auf die Vorhersage: Heute kann es in ganz Hessen längere Zeit und teilweise kräftig schneien. Allerdings geht der Schnee bereits am frühen Vormittag in den tiefen Lagen Nord- und Westhessens in Regen über. Am Nachmittag fällt häufiger Regen. Schnee fällt dann ab etwa 800 Metern im Taunus und Westerwald, sowie 300 bis 400 Metern in der Rhön. In Nordhessen folgen im Laufe des Nachmittages ein paar Auflockerungen und nur noch einzelne Schauer, die wieder meist als Schnee fallen. Die mildere Luft macht sich bemerkbar mit Höchstwerten zwischen 0 Grad in der Rhön sowie im Vogelsberg und 6 Grad im Rheingau, auf den Bergen mit -1 Grad auf der Wasserkuppe und 2 Grad auf der Neunkircher Höhe.