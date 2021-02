Guten Morgen!

Hallo und herzlich willkommen zum Ticker am Dienstag! Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin und begrüße Sie aus dem Funkhaus in Frankfurt-Dornbusch. Ich habe zwar seit gestern kein (funktionstüchtiges) Smartphone mehr und fühle mich etwas abgeschnitten, aber ich bin hier in der Redaktion heute früh nicht allein, es ist warm und es gibt Kaffee. Außerdem hat es auf dem Radweg zur Arbeit nicht geregnet, was will man mehr?!

Jedenfalls finden Sie hier bis 10 Uhr die Nachrichten der Nacht, die Meldungen des Morgens und die Themen des Tages. Noch sieht's etwas mau aus. Wir werden sehen. Per Mail können Sie sich bei Bedarf bei mir melden.