Guten Morgen

Guten Morgen, liebe Hessenmenschen. Es ist Dienstag - und es ist glatt! Stellenweise spiegelglatt! Also passen Sie bitte auf Sich auf, zu Fuß oder im Auto. Wir blicken gemeinsam auf den Morgen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Katrin Kimpel und Sie können mir gerne schreiben.