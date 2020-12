Schnee voraus

So früh aufs Wetter zu blicken ist eigentlich ein Morgenticker-No-Go, aber angesichts des schlafenden Bundeslandes bleibt mir an dieser Stelle leider nichts anderes übrig. And here we go: Laut der hr-Wetterexperten könnte es am Donnerstagabend und am Freitag hin wieder etwas Schnee geben. Besonders gut sind sie Chancen vor allem in Höhenlagen, versteht sich, und in Hessens Osthälfte. Aber auch in tieferen Gebieten könnten sich immer wieder weiße Flocken in den Regen mischen. Am Wochenende wird es dann etwas milder.