Unfall mit Rettungswagen

Auf der B45 in Michelstadt (Odenwald) ist es gestern Abend zu einem Unfall mit einem Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes gekommen. es war laut Polizei mit Sondersignalen unterwegs. An einer Kreuzung kam es zur Kollision mit einem Auto. Glücklicherweise wurde dabei niemand ernsthaft verletzt, wie die Beamten weiter mitteilten. Zwei Beteiligte wurden mit einem anderen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber noch am Abend wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an.