Guten Morgen!

Guten Morgen in die Frühaufsteherrunde! Falls Sie noch nicht draußen waren: Es bläst ein ordentliches Lüftchen heute, auf meiner morgendlichen Radtour zum Frankfurter Funkhaus am Dornbusch bin ich schon an einigen umgewehten E-Rollern und Bauzäunen vorbeigefahren. Klicken Sie sich also lieber von Zuhause aus in den Morgenticker rein.

Umgewehter Bauzaun im Frankfurter Europaviertel Bild © Antje Buchholz/hr

Mein Name ist Antje Buchholz. Bis 10 Uhr erfahren Sie hier, was in Hessen los ist. Zum monothematischen Corona-Ticker geht's hier lang. Wenn Sie Kritik, Lob oder Anmerkungen haben, schreiben Sie mir gerne eine Mail.