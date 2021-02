Hochwasser-Lage weiter angespannt

Die Hochwasser-Lage in Teilen unseres Bundeslandes bleibt auch heute angespannt. In Langenselbold (Main-Kinzig) bereitet sich die Feuerwehr aufgrund der "glimpflichen Lage" auf die nächste Welle vor. Die Einsatzkräfte haben daher am späten Abend den Marktplatz mit einem speziellen Hochwasserschutzsystem abgeriegelt.

In Langenselbold wurde der Marktplatz abgeriegelt. Bild © 5VisionMedia

In Wiesbaden-Schierstein trat am frühen Abend Wasser über das Rheinufer am Lindenbach. Die Feuerwehr konnte das Wasser mit einem Pumpsystem in Schach halten. Die Arbeiten dauerten die ganze Nacht an.