Weiberfastnacht auf digital

Ich hatte es in meiner Begrüßung bereits angekündigt: So ganz ohne Karneval geht es an Weiberfastnacht nicht. Wegen der Corona-Pandemie sind Umzüge und Sitzungen in diesem Jahr natürlich nicht möglich. Viele Vereine verlagern ihre Veranstaltungen deshalb ins Internet.

In Dieburg gibt es am Samstag ab 19.33 Uhr einen Zusammenschnitt aus drei Jahrzehnten Büttenreden und Showtänzen. In Elz (Limburg-Weilburg) wollten sich die Karnevalisten ihre Sitzung dagegen nicht nehmen lassen. Nach einem Corona-Schnelltest, mit Abstand und Maske treten 17 Vereine aus der Region live auf der Bühne auf - nur das Publikum sitzt zuhause vor dem Bildschirm.

Und auch das hr-fernsehen überträgt heute ab 20.15 Uhr trotz Corona ein Showprogramm. Unter der Regentschaft der einzigartigen Sitzungspräsidentin Woody Feldmann sind die Stars der hessischen Weiberfastnacht zusammengekommen, um den Männern zu zeigen, wie Frauen Fastnacht feiern. Die ganze, fast zweistündige Sendung ist hier bereits online zu sehen.