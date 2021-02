Der CSD in Frankfurt speckt wegen Corona ab

Niemand weiß, wie sich die Lage wegen Corona in den kommenden Monaten entwickeln wird. Aber aufgeben will der Frankfurter CSD offenbar auf keinen Fall. Und so soll die Veranstaltung 2021 wie schon im vergangenen Jahr im Juli in einer deutlich abgespeckten Form stattfinden - und das bezieht sich nicht auf die möglichen Corona-Bodys der Teilnehmer. Es heißt vielmehr: Es soll eine Kundgebung mit einem kleinen musikalischen Programm auf dem Römerberg und eine Fußdemo durch die Innenstadt geben. In Jahren ohne Corona ist der CSD eine große, bunte Veranstaltung mit Umzug, Kundgebung, vielen Partys in der Stadt und zehntausenden Teilnehmern.