Enkel überführt Trickbetrüger an der Haustür seiner Oma

In Niestetal (Kassel) hat ein Enkel dafür gesorgt, dass seine Oma nicht zum Opfer von zwei Trickbetrügern wurde. Ein vermeintlicher Handwerker hatte am Dienstag vor der Haustür der Senorin gestanden und vorgegeben, die Wasserleitungen in ihrem Haus kontrollieren zu müssen, wie die Polizei erklärte.

Die ältere Frau ließ sich überreden und ging mit dem unbekannten Mann in ihre Küche. Der Enkel, der sich auch im Haus aufhielt, schöpfte Verdacht und alarmierte per Handy die Polizei. Er hatte sich zuvor in den Hausflur geschlichen und einen zweiten "Handwerker" gesehen, der das Schlafzimmer seiner Oma ansteuerte.

Die Polizisten nahmen die zwei Verdächtigen noch vor Ort fest. Bei den Männern im Alter von 20 und 25 Jahren fanden die Polizisten Schmuck der Seniorin im Wert von mehreren tausend Euro.