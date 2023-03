Gummistiefel-Protest in Osthessen

Falls Sie den Film "Wag The Dog" gesehen haben, sind sie mit in Protesten involvierten Schuhen bestens vertraut. Anders als in der Polit-Satire, in der die in Baumkronen aufgehängten Treter an einen angeblich verschollen US-Soldaten Schumann erinnern sollen, um von einer Sex-Affäre des US-Präsidenten abzulenken, geht es beim aktuellen Schuh-Protest in Osthessen etwas weniger schlüpfrig zu. Dort haben Bauern einzelne Gummistiefel auf Pfähle und Zäune gesteckt, um auf ihre schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Ganz besonders präsent sind Latex-Latschen derzeit in Grebenhain-Metzlos.