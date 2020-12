Special-Interest-Diebe in Wiesbaden

In unserer Landeshauptstadt gibt es nicht nur jede Menge schöne und reiche Menschen, in Wiesbaden treiben auch Diebe mit seltsamen Vorlieben ihr Unwesen. Laut einer Mitteilung der Polizei wurden in der vergangenen Woche dort nämlich gleich mehrfach Gegenstände entwendet, die entweder sehr schwer zu klauen oder nur bedingt Ebay-Kleinanzeigen-kompatibel sind. Beispiele gefällig?

Im Stadtteil mit dem schönsten aller Namen, Bierstadt, verdingten sich Unbekannte an einem parkenen Auto und entwendeten in mühsamer Kleinstarbeit den Rußpartikelfilter. In der Innenstadt schraubten handwerklich begabte Kriminelle den Außenbordmotor eines Motorboots ab. Und in der Nähe des Kleinfeldchen-Schwimmbads schulterten gut gebaute Langfinger ein auf einem Anhänger liegendes Sofa. Sachdienliche Hinweise zu den Special-Interest-Dieben nehmen die bekannten Polizeistellen entgegen.