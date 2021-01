Familie durch defekte Heizung vergiftet

Eine fünfköpfige Familie hat in der Nacht in ihrem Haus in Kelkheim (Main-Taunus) eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Am frühen Morgen fand der Vater seine Tochter ohnmächtig auf und wählte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte löste ein Kohlenmonoxid-Warngerät sofort Alarm aus - das Einfamilienhaus musste evakuiert werden.

Die Bewohner - Vater, Mutter, Tochter und Oma - erlitten durch den Gasaustritt eine Vergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte im Keller des Gebäudes schließlich feststellen, dass dort Kohlenmonoxid aus einer Ölheizung ausgetreten war. Auch das Nachbarhaus wurde daraufhin überprüft - auch hier wurde ein erhöhter Wert festgestellt, so dass die Bewohner zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht wurden. Das Haus der Familie ist vorerst nicht bewohnbar, weil die Heizung abgestellt wurde.