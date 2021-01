Guten Morgen!

Dunkel war's, der Mond schien helle, als mein Fahrrad blitzeschnelle, langsam um die Ecke in den hr bog. Und ja, hier bin ich nun - und begrüße Sie zum letzten Morgenticker der Woche. Ich hoffe, das ist Ihnen recht. Wenn ja, dann lassen Sie uns doch an diesem Freitag gemeinsam auf den Morgen blicken, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und Sie können mir bei Fragen und Anmerkungen gerne eine Mail schicken, ich werde einzelne Beiträge veröffentlichen.