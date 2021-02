Livestream-Marathon in Lolita-Bar in Kassel

Not macht erfinderisch: Die Lolita-Bar in Kassel kämpft wie so viele Kneipen und Restaurants in der Corona-Krise ums Überleben. Aber Trübsinn blasen kommt für das Team, wie der Besitzer sagt, nicht infrage. Deshalb veranstaltet die Bar am Wochenende einen 24-stündigen Livestream-Marathon.

Los geht es am Samstag, 20. Februar, 16 Uhr und von da an 24 Stunden ohne Pause mit Musik, Gesprächen und vielem mehr. Die Macher versprechen eine Zeitreise in 28 Jahre Bargeschichte. Der Stream ist über Twitch.TV zu sehen . Die 24-Stunden-Party ist kostenlos.