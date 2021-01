Corona-Kabinett tagt zu neuen Maßnahmen

Es war gestern die große Frage: Wie geht es weiter in der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland und auch bei uns hier in Hessen? Am Abend erläuterte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) die Beschlüsse von Bund und Ländern. Heute will das Corona-Kabinett der Landesregierung auch formal die Verlängerung des Lockdowns beschließen. Unklar ist aber noch vor allem, wie es mit Schulen und Kitas weitergeht. Die Ferien enden ja in dieser Woche.

Bouffier sagte bei der Pk, er sei dafür, dass die Präsenzpflicht an Schulen bis Ende des Monats aufgehoben wird. In Schulen und Kitas sollte dann aber trotzdem eine Betreuung angeboten werden, vom Konzept her also ähnlich wie vor Weihnachten. Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen hatten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs sich unter anderem auf nochmals schärfere Kontaktregeln geeinigt. Künftig dürfen sich etwa nur noch Angehörige eines Haushalts mit maximal einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt im öffentlichen Raum treffen.