76-Jährige stirbt nach Feuer in Altenheim

In einer Altenwohnanlage in der Frankfurter Gutleutstraße hat es in der Nacht in einem Appartement gebrannt. Die 76 Jahre alte Bewohnerin erlitt schwere Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde laut Polizei in eine Spezialklinik nach Offenbach gebracht, wo sie am Morgen aber starb. Das Feuer konnte stelle gelöscht werden, die übrigen Appartements der Anlage sind weiter bewohnbar. Auch hier ist noch unklar, warum das Feuer ausbrach.