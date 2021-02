Wetter: War es etwa die kälteste Nacht?

Also damit verrate ich Ihnen ja sicher kein Geheimnis: Es ist kalt. KALT! Mir ist heute Morgen fast das Gesicht eingefroren und Frankfurt ist nicht der kälteste Ort in Hessen. Und weil wir Zahlen lieben, hier ein bisschen Rekordgeraune: -25,4 Grad zeigte das Thermometer heute Nacht in Sontra (Werra-Meißner), in Fritzlar (Schwalm-Eder) -22,5. Aber es reicht einfach nicht! Der Allzeitkälterekord in Hessen wurde 1956 in Lorch (Rheingau) gemessen, -26,3 Grad. Allerdings könnten die Temperaturen in den frühem Morgenstunden noch etwas gesunken sein, wir warten sehnlichst auf Messwerte. Vielleicht knacken wir den Rekord doch noch? So spannend!

In der kommenden Nacht wird es dann wieder gemütlicher bei kuscheligen -7 bis -17 Grad. In der Nacht zum Freitag werden die Temperaturen dann nochmal tiefer sinken, bis zu -20 Grad stehen uns bevor. Am kältesten ist es immer dort, wo Schnee liegt. Zum Wetterbericht geht es hier lang.