Ausbau der Mobilfunkmasten geht voran

Es geht voran in Hessen! Nachdem ich mich hier am Rande der Weiterstädter Spargelfelder jahrelang mit eher schlechtem als rechtem Handyempfang rumschlagen musste, habe ich kürzlich mit großer Freude festgestellt, dass ich jetzt sogar 5G habe. Das hat sicher mit den Ausbaumaßnahmen an den hessichen Mobilfunkmasten zu tun. Im Jahr 2020 seien 313 Mobilfunkmasten im Land neu gebaut und 4.270 modernisiert worden, teilte Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) mit. Damit sei die Zahl der abgeschlossenen Maßnahmen aus dem Mobilfunkpakt im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt worden. "Als erstes Bundesland haben wir in Hessen die Landesbauordnung angepasst, um den Ausbau zu erleichtern und die Standortsuche zu vereinfachen", erklärte Sinemus. "Zudem stellen wir mit unserem neuen Mobilfunkförderprogramm 50 Millionen Euro für bis zu 300 weitere Masten in Hessen bereit, davon profitiert vor allem der ländliche Raum." Also auch meine Spargelfelder!

Im Herbst 2018 hat Hessen einen Mobilfunkpakt mit der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland geschlossen. Dabei war angekündigt worden, in den folgenden Jahren 800 neue Mobilfunkstandorte einzurichten und 4.000 Anlagen zu modernisieren, die mindestens 4G-Geschwindigkeit haben.