Rätsel und Ärger um Damenpuppe am Straßenrand

Zeit für eine Meldung aus der Rubrik "Kurioses aus Hessen": In Bischofsheim (Groß-Gerau) wird derzeit über eine leicht bekleidete Damenpuppe gerätselt, die mit Perücke und Fuchspelz plötzlich am Straßenrand stand. Wer sie dort abgestellt hat, ist bislang unbekannt. Ein Gemeindevertreter, der die Puppe auch wohl gesichtet hat, schickte daraufhin eine Anfrage an den Bürgermeister und dessen Mitarbeiter. Denn er wollte wissen, wann man den Bürgern mitteilen werde, dass es in Bischofsheim ein neues Rotlichtviertel gibt und welche Einnahmen die Gemeinde dadurch bekommt. An sein Schreiben hängte er - offenbar zum Beweis - noch ein paar unscharfe Fotos von der Puppe bei Nacht. Doch beim Bürgermeister kam die Anfrage gar nicht gut an, er ärgerte sich über die "Zeitverschwendung". Ohnehin wurde die Puppe inzwischen entfernt - von wem und wohin, auch das bleibt vorerst ein Rätsel.