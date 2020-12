U-Bahn-Störung in Frankfurt

Thank god it’s Signalstörung! Auch an diesem Montagmorgen kommen wir nicht um die beliebteste aller Tickermeldungen herum: Die Bahn fährt nicht so, wie sie soll. Betroffen ist diesmal meine persönliche Lieblingslinie, die U4 in Frankfurt. Wer also in den kommenden Stunden Ziele wie die Berger Straße, die Konsti oder den Hauptbahnhof ansteuern will, der muss sich laut VGF auf Fahrplanabweichungen, längere Reisezeiten, Gleisänderungen und Fahrtausfälle gefasst machen.

Gerne hätte ich an dieser Stelle auf unsere brandneu überarbeitete Bus&Bahn-Störungsseite hingewiesen, aber leider ist die erwähnte Signalstörung (noch) nicht dabei. Dafür gibt es zahlreiche weitere größere und kleinere Einschränkungen zu bestaunen.