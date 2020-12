Feuerwehr befreit 100 Menschen aus Hochhaus

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Liederbach (Main-Taunus) sind in der vergangenen Nacht zwei Personen verletzt worden. Laut einer Mitteilung vom Montag hatte sich gegen 23 Uhr in den oberen Stockwerken starker Rauch entwickelt, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die rund 100 Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden vorübergehend in einer Sporthalle untergebracht. Die Ursache für das Feuer muss noch ermittelt werden.