Guten Morgen!

Schönen guten Morgen zusammen! Ich darf Sie, Mensch, was 'ne Ehre, zum ersten Morgenticker des neuen Jahres begrüßen. Ich bin ganz gerührt. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet - und ich glaube, ich kann für uns alle sprechen: Es kann nur besser werden. Nicht aber im Morgenticker, denn der kann ja höchstens gleich lesenswert bleiben - oder so ähnlich. Also dann, gehen wir es an und schauen an diesem Montag gemeinsam auf den Morgen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und Sie können mir bei Fragen und Anmerkungen gerne eine Mail schicken, ich werde einzelne Beiträge veröffentlichen.