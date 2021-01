Virologe hält 50-er-Marke für schwer erreichbar

Der Lockdown geht weiter, wird sogar etwas verschärft - aber das Ziel bald eine Corona-Inzidenz von 50 zu erreichen, hält der Frankfurter Virologe Martin Stürmer für sehr schwierig. Ausschlaggebend sei, dass auch wirklich alle Menschen mitziehen, sagte Stürmer dem hr.

In wissenschaftlichen Modellen sei das Ziel theoretisch zwar in ein paar Wochen erreichbar. Doch es hänge alles am Faktor Mensch: Wenn auch nur ein oder zwei Prozent der Bürger sich nicht an die Corona-Regeln hielten, gerate das Ziel in Gefahr, warnt Stürmer. Das Virus sei einfach so ansteckend. Im Moment liegt die Inzidenz hessenweit bei 162,6, bundesweit bei 166,6. Alle Zahlen und Grafiken zur Verbreitung des Coronavirus finden Sie hier.