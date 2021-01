Hallo!

Guten Morgen, hier ist Clarice Wolter, ich begrüße Sie zum Ticker am Montag. Wenn man eine halbe Stunde Fahrrad fährt, geht's eigentlich mit der Müdigkeit.

Bis 10 Uhr fasse ich zusammen, was am Abend und in der Nacht passiert ist, was der Morgen bringt und was heute noch ansteht. Für Fragen bin ich per Mail erreichbar.