Mehr als 3.000 Corona-Tote in Altenheimen

Ein kurzer Blick am Morgen (mehr nicht, versprochen) rüber in die hessische Corona-Welt (auch heute wieder mehr in unserem Ticker): In Einrichtungen der stationären Altenhilfe in Hessen sind bisher mehr als 3.000 Menschen an oder mit einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte das Regierungspräsidium Gießen auf Anfrage mit. In den Altenheimen gab es demnach bis 10. Februar 3.067 Corona-Todesfälle unter den insgesamt rund 55.700 Bewohnerinnen und Bewohnern. In Einrichtungen der Behindertenhilfe waren es demnach 34 Todesfälle unter insgesamt rund 11.700 Bewohnern.