Städel-Chef will raus aus Lockdown

Museen sind nicht das "Pausenbrot der Gesellschaft", sondern ihre Grundlage, sagt Philipp Demandt, Chef des Frankfurter Städel. Zusammen mit 50 deutsche Museumsleiterinnen und -leitern sprach sich Demandt kürzlich in einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) für die baldige Öffnung der Museen aus. "Für uns ist die Situation im Moment schwierig, weil wir keine richtige Perspektive haben", sagt Demandt im hr-Interview. Spätestens an Ostern sollten die Museen wieder öffnen, findet er. "Insofern hoffen wir, dass wir so bald wie möglich wieder aufmachen können und nicht erst nach allen Geschäften, Baumärkten und Friseuren." Das ganze Interview finden Sie hier.