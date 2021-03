A49: Baugesellschaft übernimmt gerodete Flächen

Der hoch umstrittene Weiterbau der A49 in Mittelhessen kommt voran: Nach den Waldrodungen unter anderem im Dannenröder Forst übernimmt die Baugesellschaft heute die Flächen. Am Wochenende endete die Fällperiode, die wegen der Brut- und Setzzeit von Tieren jeweils vom 1. Oktober bis 28. Februar läuft. Deshalb hatte die Projektgesellschaft Deges von Anfang an darauf abgezielt, die Rodungen und Nacharbeiten zu diesem Datum abzuschließen.

Für den Vorsitzenden des Bunds für Umwelt und Naturschutz Hessen, Jörg Nitsch, ist der heutige Tag "kein Grund zur Freude". Hinter der Durchsetzung von "Planungsdinosauriern wie der A 49" stehe ein System, das die Mobilitätswende ausbremse. Der Kampf um den Dannenröder Wald sei auch ein "Kampf für eine bessere Verkehrspolitik, in deren Mittelpunkt der Klimaschutz steht", so Nitsch. Zugleich forderte er eine Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans, der bis 2030 allein 850 Kilometer zusätzliche Autobahnen in Deutschland vorsehe.