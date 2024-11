Blaualgen erfroren - Badefreuden in Darmstadt

Das ist so schön! In Willingen und Co. fährt man sich langsam auf den Wintersport hoch und in Darmstadt wird die Badesaison eingeläutet: Endlich, nach langer Pause, ist das Planschen in der Grube Prinz von Hessen wieder möglich. Die Stadt meldet, die Blaualgenkonzentration in dem See ist so weit gesunken, dass der Sprung ins erfrischend kühle Nass wieder erlaubt ist - Badeverbot aufgehoben! Wenn Sie also härter als Blaualgen sind, dann viel Spaß!