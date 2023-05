Kasseler Fan dreht 16 Jahre lang Star-Wars-Film

Für alle Hessinnen und Hessen der intergalaktischen Fangemeinde von Star Wars habe ich am heutigen Star-Wars-Tag (Motto: "May the 4th be with you" - die Fans werden das Wortspiel verstehen) eine schöne Meldung aus unserem Kulturticker von Mitte April herausgefischt:

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis namens Kassel-Niederzwehren. Da beschloss ein Mann aus Liebe und Faszination sein Herzensprojekt umzusetzen: Gemeinsam mit zwei Freunden zieht Lars Böhl los und produziert seinen eigenen Star Wars-Film. Das Projekt erstreckt sich über 16 Jahre. In dieser Zeit schließen sich Fans aus aller Welt an, helfen beim Filmen, Schneiden, bei den Special Effects und den Kostümen. Der Film entsteht zum Teil an den originalen Drehorten, zum Teil vor Greenscreen.