Einen schönen guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich wiederhole es nochmal, weil es auch heute noch völlig surreal klingt: Eintracht Frankfurt ist Europapokalsieger. Ja, Europapokalsieger. Wahnsinn. Wahnsinn. Nun gut, ich versuche dennoch mal, in den routinierten Morgenticker-Modus zu wechseln. Mal sehen, wie das klappt. Naja, in dem Sinne: Schön, dass Sie da sind, hier ist der Morgenticker am Freitag. Bis 10 Uhr schauen wir gemeinsam auf den Morgen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen, Antworten und SGE-Jubel können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Auf geht's!