Durchsagen aus Ortsfunk-Lautsprechern in Hauswurz

Sie sind mittlerweile Raritäten, aber im Ortsteil Hauswurz in Neuhof (Fulda) gibt's sie noch: Ortsrufanlagen. Über 26 verteilte Lautsprecher kann sich die Verwaltung direkt an die Bewohner wenden. Der Ortsvorsteher hält darüber Ansprachen an Heiligabend oder zur Fastnacht. Es gibt aber auch Durchsagen, wenn etwa die Weihnachtsbäume abgeholt werden. Mit dem Dorffunk will Hauswurz auch auf Großlagen wie etwa Unwetter vorbereitet sein. Die Anlage soll deshalb nun an den Notstrom angeschlossen werden. Und damit auch Zugezogene im Neubaugebiet erreicht werden, wird der Ortsfunk - Digitalisierung hin oder her - sogar erweitert. In nur rund 30 Ortschaften in Deutschland gibt es heute noch solche Anlagen. Die meisten wurden vor vielen Jahrzehnten angebracht. In Ortschaften in Dautphetal (Marburg-Biedenkopf) gibt es sie zum Beispiel auch noch.