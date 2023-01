Golden Globes verliehen

Blicken wir kurz noch einmal ein paar Kilometer über Hessen hinaus (okay, dieses Mal sind es doch vieeeele Kilometer) - aber Filme schauen doch auch wir Hessinnen und Hessen gerne. 🙂

In Beverly Hills in den USA wurden in der Nacht nämlich zum 80. Mal die Golden Globes verliehen. Als bestes Filmdrama wurde "The Fabelmans" von Regisseur Steven Spielberg ausgezeichnet, der auch gleich noch die Ehrung für die Beste Regie erhielt. Beste Komödie wurde "The Banshees of Inisherin" (Martin McDonagh), bester Schauspieler Austin Butler für seine Hauptrolle in und als "Elvis", beste Schauspielerin Cate Blanchett für ihre Rolle als Orchesterdirigentin im Musikdrama "Tár". Mehr erfahren Sie auf tagesschau.de .