Gute Nachricht zum "Tag des Freibads"

Zwischen den Begriffen "heißester Tag des Jahres" und "Freibad" besteht eine direkte Verbindung, zumindest in meinem Kopf. Passt ganz gut, heute ist nämlich der bundesweite "Tag des Freibads". Dazu gibt es auch Positives zu vermelden: In den hessischen Freibädern ist der Sommer anders als in anderen Bundesländern bislang friedlich verlaufen. So berichteten die Bäderbetriebe und Stadtverwaltungen nur von gelegentlichen Konflikten, bei denen die Polizei alarmiert worden sei, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergab.

Von eskalierenden Situationen könne derzeit nicht die Rede sein, teilte etwa Bäderbetreiber Mattiaqua in Wiesbaden mit. Auch die Stadtwerke Gießen berichteten, "hin und wieder" gebe es Auseinandersetzungen unter den Badegästen. Nur in wenigen Fällen müsse die Polizei verständigt werden. In einem Freibad in Darmstadt wurde bislang zwei Mal "wegen Vorfällen mit Jugendlichen" die Polizei gerufen, wie die Stadt mitteilte. Auch in Frankfurt ist die Lage ruhig. "Wir haben extrem viele Besucher, ansonsten läuft der Betrieb völlig normal", berichtete der Geschäftsführer der Bäderbetriebe Frankfurt, Boris Zielinski. Es habe weder Schlägereien noch Einbrüche oder Vandalismus gegeben.