Trauerbeflaggung zum nationalen Gedenktag für Terroropfer

Deutschland begeht heute den Nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt. Der Gedenktag ist kürzlich von der Bundesregierung eingeführt worden und findet in diesem Jahr erstmals statt. Er knüpft an den Europäischen Gedenktag für die Opfer von Terrorismus an, den es seit 2005 gibt.

Auch Hessen sei besonders schwer getroffen worden, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Er erinnerte an die Ermordung von Walter Lübcke, an die rassistischen Morde von Hanau und an die Terrorfahrt von Volkmarsen. Der 11. März werde ein Tag der Empathie und des Erinnerns sein, erklärte Landtagspräsident Boris Rhein (CDU). Die Opfer sollten wissen, dass sie mit ihrem Schmerz nicht alleine sind, sagte der Fraktionschef der Grünen, Mathias Wagner. Auch aus der Opposition Zuspruch: Zum Ziel terroristischer Gewalt gegen unsere Gesellschaft könne jeder werden, das habe die jüngste Vergangenheit auch und gerade in Hessen gezeigt, so SPD-Fraktionschef Günter Rudolph. Aus Anlass des Gedenktags werden heute öffentlichen Gebäude trauerbeflaggt.