Fridays for Future demonstrieren in zahlreichen Städten

Tausende junge Menschen in Hessen werden sich heute dem globalen Klimastreik von "Fridays for Future" anschließen. Unter dem Motto #PeopleNotProfit fordern die Klimaaktivisten in Deutschland ein, dass erneuerbare Energien "radikal ausgebaut" werden und eine Verkehrswende schnell und konsequent umgesetzt wird. Nötig sei dafür ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro.

Um 12 Uhr finden Demonstrationen in Kassel, Frankfurt und Wiesbaden statt. Danach geht es in Gießen, Darmstadt, Hanau und Fulda los. Nachmittags sind weitere Proteste in Groß-Gerau, Marburg, Bad Homburg, Heppenheim und Gelnhausen (Main-Kinzig) geplant. In Schöneck (Main-Kinzig) soll es am Abend eine Fahrradtour für den Klimaschutz geben.