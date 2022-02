Flüge in die Ukraine: Lufthansa prüft Einstellung

Nach der Ausreise-Empfehlung des Auswärtigen Amts prüft auch die Lufthansa am Frankfurter Flughafen die Einstellung des Luftverkehrs in die Ukraine. Ein Unternehmenssprecher teilte gestern mit, dass man die Lage in der Ukraine "sehr genau" beobachte. "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dazu aber keine Entscheidung", erklärte die Sprecherin. Am Samstag hatte die Bundesregierung wegen des sich zuspitzenden Konflikts mit Russland dazu geraten, die Ukraine zu verlassen. "Wenn Sie sich derzeit in der Ukraine aufhalten, prüfen Sie, ob Ihre Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Falls nicht, reisen Sie kurzfristig aus", hieß es in der Mitteilung des Auswärtigen Amts.