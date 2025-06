Frankfurter Zoo präsentiert neue Vogelart

Jetzt lassen wir mal ein Tier in den Morgenticker flattern. Der Frankfurter Zoo hat seine Vogelhalle mit einer neuen Art bestückt: mit zwei Hellaugenibissen. In ihrer Heimat Madagaskar gibt es schätzungsweise noch höchstens 2.000 Tiere der stark gefährdeten Art. "Ich freue mich deshalb sehr, dass sich der Zoo Frankfurt an der Haltung dieser großen, attraktiven Art beteiligt", sagte Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig (SPD). Zudem würden Hellaugenibisse nur selten in Zoos gezeigt - in Europa lediglich in zehn Einrichtungen. "Sie sind also etwas Besonderes."

Die beiden Ibisse sind keine gebürtigen Hessen: Sie sind 2024 in Köln geschlüpft.