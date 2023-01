Multimedia-Ausstellung "Van Gogh Alive" wird eröffnet

Heute Mittag wird "Van Gogh Alive - The Experience" eröffnet, eine Multimedia-Ausstellung, die Kunstkennern und Erlebnishungrigen gleichermaßen den niederländischen Maler Vincent van Gogh (1853-1890) näher bringen will. So nah, dass die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung in der Raumfabrik Frankfurt-Heddernheim in die über 3.000 Bilder wörtlich eintreten, sie aus allen Blickwinkeln und Perspektiven erleben, durch van Goghs Schlafzimmer laufen und in ein Meer aus Sonnenblumen eintauchen können.