Bienenfutter statt Kaugummi in Hanau

Geld rein, drehen - und dann den Kaugummi rausfischen: Da werden Kindheitserinnerungen wach, oder? In Hanau kann man sich auch als Erwachsener ungeniert noch einmal in die Zeit zurückversetzen, in denen Kaugummi-Automaten eine richtig aufregende Sache waren. Hier kommen nämlich keine ollen Kamellen aus den Automaten raus, wenn man 50 Cent einwirft, sondern Wildblumensamen. Beziehungsweise "Bienenfutter", wie es in der Brüder-Grimm-Stadt heißt.

Ziel des Ganzen ist es, die Stadt zum Blühen zu bringen, um den Bienen Futter zu bieten. "Es ist ein kleiner Beitrag, die Nahrungsvielfalt für Insekten im Stadtgebiet zu steigern und etwas für die biologische Vielfalt und den lokalen Artenschutz zu tun", sagt Mirja Dorny, Geschäftsführerin der Hanauer Baugesellschaft, die die beiden Automaten jetzt wieder frisch mit Saatgut gefüllt hat. Wo die Automaten hängen? In der Heinrich-Bott-Straße 1 und am Stadtteil-Café der Südlichter in der Hanauer Innenstadt (Gärtnerstraße 9 a).